Меган Маркл уличили в ношении дешевых колец
Британский таблоид опубликовал фотографию супруги принца Гарри, бывшей актрисы Меган Маркл, во время ее прикосновения к хоботу слона. На ее пальцах было замечено дешевое кольцо.
Как выяснилось, это украшение-оберег. Оно является частью коллекции одного из турецких брендов. Стоимость кольца составляет 250 фунтам стерлингов, или в пересчете — примерно 20 тысяч рублей.
Кольцо из золота посередине украшено символом-оберегом под названием «Ладонь Фатимы» — ладони с глазом в центре. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо, которое обладает особым смыслом. Это украшение с камнями, символизирующими месяцы рождения членов королевской семьи.
Читайте также: Меган Маркл рассказала о самом судьбоносном дне в своей жизни