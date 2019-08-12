Меган Маркл рассказала, какой день изменил ее жизнь

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о дне, который стал для нее судьбоносным. По ее словам, успешное прохождение кастинга в сериал «Форс-мажоры» изменило ее жизнь.

До того как получить роль, Меган Маркл обивала пороги отказавших студий. Во время же прослушивания на роль в «Форс-мажорах» Маркл так нервничала, что забыла текст. Она была убеждена, что ее в очередной раз ждала неудача, поэтому заранее смирилась с ней, а придя домой, «заела» горе пиццей и кесадильей.

Тем не менее Маркл получила звонок с приглашением на еще одну пробу, где должны были присутствовать не только продюсеры, но и руководители киностудии.

— Эти люди должны были решить мою судьбу, решить, будут ли меня узнавать во всем мире, — поделилась герцогиня с изданием The Mirror.

Довольно скоро актрисе уже сообщили, что она получила роль. Супруга принца Гарри призналась, что даже не догадывалась, как сильно тот августовский день изменит ее жизнь.

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