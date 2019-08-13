Тина Канделаки рассказала о приставаниях со стороны певицы Кэти Перри

Российская телеведущая Тина Канделаки на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о случае, когда она стала объектом приставаний со стороны американской певицы Кэти Перри.

Телезвезда подчеркивает, что инцидент произошел на закрытой вечеринке. По словам Канделаки, Перри была изрядно «навеселе». Ведущая смогла отбиться от «домогательств» — в этом ей помогли силовые тренировки.

— Кэти мигом отыскала себе новую жертву для поцелуев, объятий и грязных танцев. Насколько могу судить, пострадавших на вечеринке не оказалось, — пишет Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Телеведущая говорит, что не будет удивлена, если в скором времени в СМИ появится множество воспоминаний от поклонников, которые «годами носили это в себе, а теперь вдруг вспомнили про поруганное достоинство».

Ранее манекенщик из Соединенных Штатов Америки Джош Клосс обвинил певицу Кэти Перри в домогательствах и непристойном поведении.

Он заявил, что оскорбительные ситуации возникали во время работы над клипом на одну из песен исполнительницы. По словам манекенщика, Перри была добра к нему при общении наедине, однако на публике ее поведение менялось.

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