Пешеходная зона понравилась жителям Южного Тушино

Новая пешеходная зона соединяет между собой несколько дворовых территорий — у домов № 2, 4 и 6 на Туристской улице. Кроме этого, благоустройство коснулось и соседних дворов. К работам специалисты подрядной организации приступили в мае текущего года.

— Это уникальный проект, который мы смогли реализовать в столь короткие сроки, — отметил глава управы района Южное Тушино Александр Ерохов. — Всего в междворовую территорию вошло 14 домов. Еще несколько лет назад нашим депутатским корпусом и управой района было принято решение о том, что необходимо благоустраивать данную территорию.

За четыре месяца специалисты отремонтировали свыше 13 тысяч квадратных метров асфальта, установили новые бордюры и вымостили плиткой пешеходные дорожки. Общая площадь территории, где прошли работы, достигает почти 8 гектаров. Особое внимание специалисты уделили вопросам комфорта и безопасности.

— На детских площадках уложили новое безопасное прорезиненное покрытие, установили качели и турники, игровые комплексы с горками, качалки для малышей. Благодаря новым светильникам во дворах на Туристской стало светлее и безопаснее, а новые контейнерные площадки помогут держать территорию в чистоте, — подчеркнул Александр Ерохов.

Осенью в благоустроенных дворах пройдут работы по озеленению.

— У нас будет большое разнообразие саженцев. В том числе кусты сирени, кизильника, а также такие деревья, как липа, береза и другие. Во время выбора саженцев мы учли пожелания наших жителей, — добавил глава управы.

Горожане уже успели оценить результат проведенных работ.

— Теперь наши дворы не узнать. Тут есть абсолютно все, что необходимо. Очень приятно и радостно, что были услышаны все наши пожелания, — поделилась впечатлениями местная жительница Нина Яковлева. — Так, например, для пенсионеров есть лавочки, где можно отдохнуть.

Прекрасная площадка для малышей, которые с большой радостью катаются на новых качелях.

Как рассказали в префектуре СЗАО, в следующем году в округе в порядок приведут около 155 дворовых территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Пашков, префект Северо-западного административного округа Москвы:

— Территория достаточно большая, работа проведена серьезная. Можно сказать, что эта зона является транзитной, так как здесь всегда большой поток пешеходов. Мы постарались угодить всем: горожанам, которые отдыхают на детской площадке, и тем, кто просто гуляет по территории. Радует, что жители высоко оценили нашу работу.

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