Россияне стали тратить больше денег на товары для дома

Расходы россиян на товары для дома, ремонта и мебель выросли в 2,8 раза с 2017 года. Об этом сообщают аналитики «МТС Банка».

Эксперты провели анализ расходов по платежным операциям банковских клиентов в специализированных торговых сетях и магазинах бытовых принадлежностей. В мае-июне 2017 года расходы на товары для дома составляли 136,9 миллиона рублей, в тот же период 2019 года они выросли до 380,3 миллиона рублей.

Также аналитики отметили рост расходов на строительные материалы. В мае-июне 2017 года клиенты банков потратили на эти товары 109,4 миллиона рублей, в то время как в 2019 году траты увеличилось до 181,8 миллиона рублей.

Среди основных причин такого роста отмечаются реализация отложенного спроса российских граждан на обустройство быта и улучшение своих жилищных условий. Также этому поспособствовал ипотечный бум последних лет.

При этом спрос на товары для дачи за тот же срок упал в пять раз. В 2019 году жители России потратили на эти цели 21,6 миллиона рублей по сравнению с суммой в 100,9 миллиона рублей 2017 года. Падение продаж связано с необходимостью оформления документов на участки, ростом ставок земельного налога, а также других затрат на дачное хозяйство, пишет РБК.

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