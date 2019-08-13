МЭШ предложила школьникам материалы для подготовки к олимпиадам
Библиотека Московской электронной школы (МЭШ) предлагает материалы для подготовки школьников к олимпиадам по различным предметам — в том числе международного уровня.
В частности, по астрономии МЭШ предлагает свыше 270 приложений, 210 тестов, 27 учебных пособий и 250 сценариев уроков для преподавателей. Интерактивные материалы по географии включают в себя 2300 приложений, 1500 сценариев уроков, 1035 тестов и 83 учебных пособия по географии.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, с мая 2019 года библиотека МЭШ доступна пользователям во всем мире. В целом она содержит уже свыше 40 тысяч электронных сценариев уроков, более 70 тысяч интерактивных приложений и 1100 учебных пособий.
Ранее сообщалось, что учителя частных школ опубликовали в библиотеке МЭШ более трех тысяч материалов.
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