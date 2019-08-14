Медики оценили перспективу перехода на четырехдневную рабочую неделю
Врачи усматривают риск отрицательных последствий перехода на четырехдневную рабочую неделю, если соответствующая инициатива премьер-министра РФ Дмитрия Медведева будет реализована.
Как считает врач-терапевт Елена Тихомирова, подавляющее большинство людей предадутся безделью, что приведет к распространению ожирения. При этом на распространение инфекций четырехдневка никак не повлияет.
Психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин полагает, что оценить перспективы сложно. Он выразил мнение, что занятые я тяжелым физическим трудом будут недовольны переходом на четырехдневную рабочую неделю.
В семейной жизни данная мера пойдет во благо семьям, в которых и прежде были хорошие отношения, цитирует эксперта РИА Новости.
Напомним, с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России. По мнению инициаторов, переход должен быть осуществлен с сохранением прежней заработной платы. В Минтруде заявили, что этот вопрос необходимо обсуждать вместе с работодателями и профсоюзами.
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