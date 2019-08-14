Производителей продуктов обяжут раскрывать стандарты на упаковке
Пресс-служба Евразийской экономической комиссии подтвердила рассмотрение предложения о введении обязательного раскрытия внутренних стандартов производителей продуктов на упаковке и таре.
С соответствующим предложением в адрес всех членов ЕАЭС выступил Госстандарт Белоруссии. Как указывается в инициативе, пока обязательным является лишь указание ГОСТов, если товары выпущены в соответствии с ними. Однако зачастую производители руководствуются собственными техническими условиями — ТУ. Указывать их на упаковке обязаны лишь производители молочной и масложировой продукции.
В Министерстве сельского хозяйства России и Роспотребнадзоре подтвердили, что знают о данной иннициативе. В случае законодательного закрепления соответствующей нормы покупатели товаров получат право знакомиться с ТУ, на основе которых производится любой вид продукции, пишут «Известия».
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