Роза Сябитова объяснила, почему в России снизилось количество браков
Телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова прокомментировала опубликованную Росстатом статистику зарегистрированных браков и разводов в России за первые шесть месяцев 2019 года.
В ведомстве отметили, что количество браков снизилось на 46 тысяч по сравнению с прошлым годом, разводиться также стали реже — на 64,4 тысячи меньше, чем в 2018 году.
Роза Сябитова считает, что количество браков уменьшилось по двум причинам. Первая — финансовая. Люди не хотят тратить много денег на свадьбу и влезать в долги.
— Вторая причина связана с тем, что молодые люди начали задумываться о том, что семья — это серьезный экономический проект длиной в жизнь, с детьми и так далее, — отметила она в комментарии Nation News.
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