Росстат обнародовал данные о статистике разводов в России
За первые шесть месяцев 2019 года количество зарегистрированных браков и разводов в России сократилось. Соответствующую статистику приводит Росстат в среду, 14 августа.
По данным ведомства, за полгода россияне заключили 333,1 тысячи браков, что на 46 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем граждане стали реже подавать на развод — 231 тысяча записей (на 64,4 тысячи меньше, чем в прошлом году). Об этом пишет РИА Новости.
Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова сообщила о так называемом «буме на красивые даты», когда молодожены выбирают определенные дни для заключения брака. Кроме того, впечатляющее количество свадебных церемоний будет проведено в столице в День города.
Кстати, недавно Ефремова назвала самое популярное время для свадьбы среди жителей столицы.
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