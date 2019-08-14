Жужжите, милые
Сегодня, 14 августа, Медовый Спас.
Давняя традиция сбора меда и освящения его в церкви существует с незапамятных времен, но мало кто отправится в храм на службу с баночкой меда. Да, в городе практически нет пасек, одну из немногочисленных, «Царскую», можно увидеть в Измайловском парке. Это что-то вроде зоопарка, куда люди приходят посмотреть на животных, а здесь — на ульи, в которых создается одно из самых любимых лакомств человека.
Да, пчела не панда и не пингвин, все ее видели, поэтому особого интереса к разноцветным деревянным домикам — пчелиным квартирам — мало кто проявляет.
Но пчелы стремительно гибнут, ульи пустеют, и, возможно, в скором времени мы не услышим привычного жужжания даже в какой-нибудь далекой деревеньке.
По данным ООН, пчелы на Земле исчезают гораздо быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Виной тому промышленная обработка полей различными химикатами от вредителей.
К сожалению, полосатые труженицы восприимчивы к ним...
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