Автобусный маршрут № 78 изменен
С 13 августа в маршрут автобуса № 78 внесены изменения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Вместо площади Земляной Вал автобусы поехали до сада имени Н. Баумана (остановка в Гороховском переулке): после улицы Доброслободской через Токмаков переулок и улицу Старую Басманную. Обратно — через Малый Демидовский переулок и улицу Казакова к остановке «Доброслободская улица», далее — своим маршрутом. Изменения на время ремонтных работ на улице Казакова, — говорится в сообщении.
Автобус № 78 больше не будет обслуживать остановки «Театр имени Николая Гоголя» на улице Казакова, «Площадь Земляной Вал» на улице Старой Басманной и «Токмаков переулок» в Токмаковом переулке.
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