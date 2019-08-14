Тренер Гаджиев оценил игру «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в комментарии ФАН оценил игру «Краснодара» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Он отметил, что у него самые положительные эмоции от победы команды. Игроки «Краснодара» провели отличный матч. По словам тренера, решающим стал второй тайм, ведь удержать преимущество было непросто.
— Вообще, для «Краснодара» это важное событие, учитывая тот вклад в развитие нашего футбола, — подчеркнул эксперт.
«Краснодар» 13 августа вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Порту» со счетом 3:2. Голы забили Тонни де Вильена, Магомед-Шапи Сулейманов.
В раунде плей-офф российской команде предстоит встреча с греческим «Олимпиакосом», передает Newinform.
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