Москва расположилась на седьмом месте в Европе по объему коворкингов
Российская столица вошла в десятку европейских городов по объему предложения гибких офисных пространств, включая коворкинги.
Исследование проведено международной консалтинговой компанией CBRE.
— Сейчас объем предложения гибких офисных площадей Москвы достиг почти 146 тысяч квадратных метров, что составляет 0,9 процента от совокупного предложения качественных офисных площадей в российской столице, — приводит ТАСС результаты исследования.
Известно, в настоящий момент в Москве доступно более 100 площадок с гибкими площадками.
Ожидается, что до конца первого квартала следующего года в столице будет открыто 10 новых площадок.
Согласно результатам исследования, на первой позиции располагается Лондон, на втором месте — Париж, а на третьей позиции — Берлин.
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