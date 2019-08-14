Опубликован рейтинг автомобилей мечты в России
Автомобильные эксперты совместно с порталом «Авто Mail» выяснили, о какой машине россияне мечтают больше всего. В июне 2019 года был проведен соответствующий опрос с участием девяти с половиной тысяч граждан. Результаты опубликованы на сайте аналитического агентства «АВТОСТАТ» в среду, 14 августа.
Лидером соответствующего рейтинга стала отечественная Lada Vesta. О ней грезят 2,7 процента от общего числа опрошенных. Далее по списку новинка рынка — французский кросс-купе Renault Arkana (2,2 процента голосов). На третьем месте — чешский «паркетник» Skoda Kodiak, за руль которого мечтают сесть два процента респондентов.
В десятку самых желанных авто также вошли: Volkswagen Tiguan (1,8 процента), Renault Duster (1,5 процента), Toyota RAV4 (1,5 процента), Toyota Land Cruiser Prado (1,4 процента), Kia Sportage (1,3 процента), Skoda Octavia (1,3 процента) и Kia Sorento (1,3 процента).
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