Эксперт оценил планы по созданию новых газовых предприятий на Балтике
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин рассказал, зачем «Газпром» планирует создать новые промышленные предприятия на Балтике, передает rueconomics.ru.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 августа обратился с просьбой к правительству поддержать создание газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа на побережье Балтийского моря. Он отметил необходимость финансирования начального этапа создания предприятий.
Вячеслав Кулагин в комментарии ФБА «Экономика сегодня» пояснил, что появление новых промышленных комплексов на Балтике дает несколько преимуществ.
— С северных месторождений России газ по трубопроводам будет доставляться на новые предприятия, где его будут сжижать, в процессе чего образуется сырье для использования в газохимической промышленности. Полученная продукция будет направляться на потребление России, излишки – на экспорт, — пояснил эксперт.
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