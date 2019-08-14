Британка чуть не ослепла, приготовив яйца по рецепту из Интернета
Жительница Великобритании Бетани Россер решила сварить яйца по рецепту из Интернета и едва не лишилась зрения. Она использовала для приготовления микроволновку.
Девушка нашла в Интернете рецепт, согласно которому яйца нужно варить, предварительно их посолив. Автор «совета» утверждал, что таким образом можно избежать взрыва продукта в микроволновке.
— По инструкции яйца надо было подогревать от шести до восьми минут. На всякий случай я вынула их через шесть, — приводит The Sun слова британки.
Однако яйца все же взорвались. Причем сразу после того, как девушка открыла дверцу микроволновки. Россер получила ожоги. Также у нее был поврежден левый глаз, который стал плохо видеть.
Медицинские специалисты утверждают, что гарантий возвращения полноценного зрения девушке они дать не могут. Сама британка назвала произошедшее худшим событием в жизни.
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