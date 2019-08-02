Женщина лишилась конечностей из-за собственной собаки
Мэри Трейнер из США лишилась всех конечностей. Женщина заразилась тяжелой инфекцией через слюну собаки.
Состояние Мэри Трейнер резко ухудшилось после того, как она вернулась из отпуска. У нее возникли сильные боли в спине, а затем поднялась температура. Женщину отвезли в больницу.
Несмотря на интенсивную терапию, у пациентки развивался сепсис. Женщину ввели в искусственную кому, и у нее появилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ноги выше колена и кисти для спасения жизни и недопущения распространения инфекции.
Медики обнаружили в анализах пациентки бактерии, которые обычно встречаются в слюне у собак и кошек и передаются через укус. Случаи заражения среди людей составляют примерно один шанс на миллион. Женщина могла заразиться через своих домашних псов, сообщает Fox 8.
Несмотря на случившееся, Мэри Трейнер рассказала, что по-прежнему любит своих питомцев.
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