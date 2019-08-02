Захарова пошутила о связи хорошей кожи женщин и рождением детей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала на своей странице в Facebook шутливый пост. Дипломат рассказала, что смотрела передачу по телевизору, где врач посоветовал пациентке в качестве ухода за кожей родить ребенка:
— Включаю ТВ. Молоденькой девушке врач-косметолог дает совет, как ухаживать за проблемной кожей: «А в принципе, вам надо замуж и рожать. Поверьте моему опыту, после трех детей я забыла про проблемы с кожей». В общем-то и после одного про многие проблемы забываешь — появляются новые, намного более занимательные, — считает Захарова.
В комментариях одна из пользовательниц заявила, что у нее семеро детей и проблем с кожей тоже нет, наоборот, ею все восхищаются.
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