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Общество

Натуральность вместо синих теней: как изменился подход к красоте со времен СССР

Елизавета Жукова
• 11:16 • 24 июля 2019
Женщина всегда стремится оставаться молодой и прекрасной вне зависимости от того, к какому поколению она принадлежит, ведь красота — страшная сила
Фото: ИТАР-ТАСС/Архив, Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»
Женщина всегда стремится оставаться молодой и прекрасной вне зависимости от того, к какому поколению она принадлежит, ведь красота — страшная сила
Фото: ИТАР-ТАСС/Архив, Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»

Женщина всегда стремится оставаться молодой и прекрасной вне зависимости от того, к какому поколению она принадлежит. А для кого-то привлекательная внешность — еще и средство заработка. Модели, актрисы и другие медийные личности уделяют особое внимание своей красоте в связи с особенностями профессий. «Вечерняя Москва» решила ответить на вопрос: так что все-таки есть красота, и проследила, как менялись тенденции в области косметологии и макияжа с советских времен до XXI века. 

ИСТОРИЯ 

Сейчас на полках в магазинах стоит огромное количество баночек, скляночек и тюбиков с увлажняющими, очищающими и омолаживающими средствами. Современной женщине остается только выбрать. А в советское время все было иначе: каждой красотке приходилось изощренными способами продлевать свою молодость и привлекательность.

Женщины стояли в очередях за новомодными оттенками помад и ароматами духов. Самыми распространенными фирмами были «Дзинтарс» и «Красная Москва». Достать парфюм или декоративную косметику практически не представлялось возможным. О сроках годности дорогих баночек думать не приходилось, и потому многие продлевали их службу как могли.

Например, чтобы изменить оттенок привычной помады и сделать ее более стойкой, ее смешивали с зубным порошком, рассказала Татьяна Лукашенкова, актриса Рижского русского театра им.Чехова латвийскому порталу «Открыто.lv». Косметики на всех, естественно, не хватало. Тогда находчивые советские красавицы прибегали к использованию народных методов: ломтики огурца служили патчами, регулярно делались компрессы из холодной и горячей воды, готовились маски из яиц, меда, рецепты передавались по большому секрету. Как говорится, красота требует жертв, и женщины были к ним готовы, поэтому не боялись экспериментов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Чтобы лучше разобраться в секретах привлекательности разных поколений, «ВМ» взяла комментарий у Александры Гонт — врача-косметолога, члена Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии, члена Французского общества Anti-age терапевтов.

Советская и российская актриса Анастасия Вертинская Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости

— Как часто советские актрисы прибегали к услугам хирургов? 

— Пластическая хирургия существовала, начиная с 40–50-х годов. Однако простые советские женщины и не думали о ней, потому что это было очень дорого. Такие услуги могли себе позволить только великие советские актрисы и модели. Список услуг косметологического хирурга был весьма скуден и примитивен по сравнению с сегодняшним. Единственной доступной на тот момент операцией была подтяжка кожи.

— Какие косметологические процедуры делали актрисы и другие знаменитости в СССР?

— Косметология как наука не была еще достаточно развита, поэтому в список доступных услуг входили только жесткие чистки и различные маски. Кроме того, часто эти процедуры проводили в антисанитарных условиях, из-за чего кожа воспалялась.

— Какая сейчас самая популярная и безопасная процедура в косметологии?

— Услугами косметолога сейчас пользуются как женщины, так и мужчины. В зависимости от социального статуса. По статистике, самой популярной процедурой является инъекция ботулотоксина. Этот препарат — настоящее открытие в мире косметологии, и сейчас многие актрисы, политики и звезды шоу-бизнеса регулярно делают уколы ботокса, чтобы разгладить морщины и убрать изъяны кожи. Но опять-таки в советское время этого препарата просто не было.

— В чем различия ежедневного ухода за собой советского и нынешнего периода?

— Чтобы разобраться в этом вопросе, следует обратиться к истории. Первая уходовая косметика начала появляться на стыке XIX–XX века, когда особое развитие получила химическая и фармацевтическая промышленности. Появился первый кольдкрем, который везде рекламировали. Это средство наносили на лицо жирным слоем, а затем снимали излишки. Считалось, что такой манипуляции вполне достаточно для поддержания молодости. Женщины продолжали использовать рецепты красоты бабушек, мам и подруг. Более серьезный систематический уход за кожей получил распространение лишь в 90-е годы. Выяснилось, что необходимо минимум три действия: умывание молочком, протирание тоником и только потом нанесение крема. В связи с этим стали активно развиваться косметологические бренды, которые производили все новые и новые средства.

Российская актриса Елизавета Боярская Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Скоро трехфазный способ был заменен пятифазным. Добавился новый этап — преочищение: макияж начали снимать маслами и только потом наносили средство для умывания. Крем начали делить на ночной и дневной, стали пользоваться кремом вокруг глаз.

— Какие основные тенденции в макияже можно проследить в советский период? Насколько сильно изменилась мода на make-up с тех времен?

— Главный контраст, который бросается в глаза, когда мы сравниваем особенности советского и современного макияжа — это брови. В 60-е годы, во времена Мэрилин Монро, были особенно популярны вздернутые драматичные брови. В 70-е пришел новый тренд — брови-ниточки. Советские женщины беспощадно их выщипывали, чтобы достичь модной формы. А сейчас наоборот, каждая девушка мечтает о густых и красивых бровях и пытается их всеми способами отрастить. 

Кроме того, начали появляться продукты для создания ровного тона лица. Среди обычных женщин был востребован тональный крем от фирмы «Свобода», а знаменитости и актрисы могли себе позволить более дорогие средства зарубежного производства, например, компактные пудры от Lancome.

Но тем не менее главным трендом макияжа в советское время был акцент на глаза. Густо прокрашенные ресницы и ярко-голубые тени — писк советской моды. Женщины пользовались тушью Ленинградского завода, перед использованием нужно было сначала в нее поплевать и уж потом нанести кисточкой. Красавицы побогаче могли себе позволить тушь от Lancome.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

В XXI веке многие уже отказались от плотного макияжа на ежедневной основе и выступают за натуральную красоту.

Так, например, актриса и телеведущая Юлия Михалкова в видео для портала «7дней.ru» поделилась своими секретами макияжа и рассказала, как ей всегда удается выглядеть свежо и молодо.

— Чем меньше на лице косметики, тем лучше, — заявляет ведущая.

Именно этим принципом она руководствуется при нанесении ежедневного макияжа.

Одним из первых этапов является увлажнение губ и подготовка кожи к нанесению косметики. Затем Юлия Михалкова выравнивает тон лица, используя базу, легкий тональный крем и консилер под глаза. Ведущая наносит все средства спонжем, смоченным в воде, чтобы не создавался эффект маски и сохранялась легкость текстур. Затем в ход идут кремовые румяна на яблочки щек и губы, растушеванные пальцами.

— Сейчас актуальна монохромность, поэтому такой макияж будет смотреться свежо и натурально, — заключила ведущая.

Финальным этапом является оформление бровей и ресниц. Юлия Михалкова подчеркивает брови карандашом подходящего оттенка, а затем укладывает волоски красящим гелем, чтобы добиться натурального эффекта. Главный акцент в макияже ведущей — ресницы. Она тщательно прокрашивает их тушью зигзагообразными движениями, чтобы визуально раскрыть взгляд и сделать его более выразительным.

— Минимум косметики, максимум уверенности в себе, — подчеркнула Михалкова.

Многие актрисы и медиаличности, подобно Юлии Михалковой, отходят от яркого макияжа и отдают предпочтение грамотному подчеркиванию своих особенностей и натуральной красоте.

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Женщина всегда стремится оставаться молодой и прекрасной вне зависимости от того, к какому поколению она принадлежит, ведь красота — страшная сила
Фото: ИТАР-ТАСС/Архив, Наталия Нечаева «Вечерняя Москва»
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