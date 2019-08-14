Мастер из Перми отправил Леди Гаге «защиту» от нападок в Сети
Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков отправил американской певице Леди Гаге серьги собственного изготовления с уральскими камнями. Данный амулет, по задумке россиянина, должен защитить артистку от нападок недоброжелателей в социальных сетях.
Дьяков говорит, что серьги отправлены певице неслучайно. По словам мастера, в них есть жадеит — уральский речной камень, который издревле считался защитником от негатива окружающих людей.
Он отмечает, что поток агрессии в сторону Леди Гаги уже переходит все допустимые границы.
— Хотелось бы, чтобы она не думала, что в России все настроены против нее, — приводит РИА Новости слова мастера.
Ранее СМИ сообщали о возможном романе Леди Гаги с голливудским актером Брэдли Купером. Считалось, что именно поэтому артист расстался с моделью Ириной Шейк. Российские пользователи поддержали соотечественницу, устроив в Instagram Леди Гаги необычный флешмоб.
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