Отечественные военные повара показали наилучший результат
О победе отечественной команды рассказали в пресс-службе Министерства обороны. В полуфинале, который проходил 12 августа, команда России одержала уверенную победу над командами Казахстана, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Беларуси и Вьетнама. В рамках задания поварам надо было представить по два вида холодной закуски, первого, второго и третьего блюда.
Финальное задание состояло из двух этапов: приготовление пищи по заданной рецептуре и выпечка хлеба.
В итоге второе место заняла команда Беларуси, третье место разделили между собой повара из Казахстана и Узбекистана.
— Результаты показаны очень высокие, и с каждым годом становится все сложнее оценивать команды, так как уровень их профессионального мастерства становится только выше, — поделился главный судья конкурса «Полевая кухня» подполковник Максим Антонов.
Кроме уже названных сборных, в конкурсе также принимали участие команды военных поваров из ЮАР и Шри-Ланки, для последних это был дебют.
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