Сколково временно сделали полигоном для учений московских пожарных
Как рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России, пожарно-тактическое учение — это одна из основных форм тактической подготовки начальствующего состава пожарной охраны.
— В ходе их проведения огнеборцы отрабатывают не только практические действия на конкретном объекте, но и вырабатывают необходимые навыки, которые пригодятся при экстренных случаях, — уточнили в ведомстве.
Именно от грамотных и оперативных действий пожарных во время реального происшествия напрямую зависят исход пожара, безопасность объекта и окружающей его городской инфраструктуры.
Согласно легенде учений возгорание произошло на первом этаже здания, в лаборатории «Кванториум» в разгар рабочего дня.
Администрация объекта еще до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений провела эвакуацию людей из здания. К месту происшествия была направлена мотогруппа 207-го пожарно-спасательного отряда. С их помощью было организовано спасение условно пострадавших и произведены все необходимые меры.
Кстати, ранее команда столичных спасателей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заняла первое место в чемпионате по боевому развертыванию, который проходил в Крылатском.
Читайте также: Столичные спасатели показали профессиональное мастерство