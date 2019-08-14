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Сколково временно сделали полигоном для учений московских пожарных

Рафаэль Залян
• 22:11 • 14 августа 2019
Именно от грамотных и оперативных действий пожарных во время реального происшествия напрямую зависят исход пожара
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Именно от грамотных и оперативных действий пожарных во время реального происшествия напрямую зависят исход пожара
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
14 августа в технопарке «Сколково» московские спасатели провели плановые показательные пожарно-тактические учения.

Как рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС России, пожарно-тактическое учение — это одна из основных форм тактической подготовки начальствующего состава пожарной охраны.

— В ходе их проведения огнеборцы отрабатывают не только практические действия на конкретном объекте, но и вырабатывают необходимые навыки, которые пригодятся при экстренных случаях, — уточнили в ведомстве.

Именно от грамотных и оперативных действий пожарных во время реального происшествия напрямую зависят исход пожара, безопасность объекта и окружающей его городской инфраструктуры.

Согласно легенде учений возгорание произошло на первом этаже здания, в лаборатории «Кванториум» в разгар рабочего дня.

Администрация объекта еще до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений провела эвакуацию людей из здания. К месту происшествия была направлена мотогруппа 207-го пожарно-спасательного отряда. С их помощью было организовано спасение условно пострадавших и произведены все необходимые меры.

Кстати, ранее команда столичных спасателей Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности заняла первое место в чемпионате по боевому развертыванию, который проходил в Крылатском.

Читайте также: Столичные спасатели показали профессиональное мастерство

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