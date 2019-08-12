Столичные спасатели показали профессиональное мастерство
В минувшие выходные в Крылатском завершился открытый чемпионат Москвы по боевому развертыванию. Первое место завоевала команда столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В турнире приняли участие 18 команд из семи регионов России. До финала, который состоялся в Крылатском, дошли лишь 10 сильнейших. Спасатели соревновались в скоростном облачении в «боевую амуницию», протягивании рукавной линии и ликвидации условного возгорания. Лучшими стали представители столичного Департамента ГО и ЧС.
Прошли состязания и на Гребном канале: здесь провели чемпионат по водно-моторным соревнованиям среди команд Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города Петра Бирюкова, спортивные состязания среди отважных людей уже стали настоящим общегородским праздником.
— Я рад, что именно Москва принимает у себя лучших представителей этой почетной профессии, — отметил заммэра.