Археологи рассчитывают за два года завершить исследование культурного слоя Кремля
Сейчас археологические раскопки ведутся недалеко от Архангельского собора. Ученым уже удалось обнаружить останки снесенного в 1770 году здания приказов. Находки, обнаруженные в раскопе, могут пролить свет на жизнь московского чиновничества.
— Раскопки в Московском Кремле ведутся в 70 метрах от Архангельского собора — это самый центр Кремля. Результат этих работ — открытие здания приказов — органов центрального управления Русского государства XVI–XVII веков, остатки здания довольно позднего, которое было снесено в 1770 году, — сообщил Макаров. — Открыта постройка, символизирующая силу Московского государства, собран комплекс находок, связанных с жизнью приказов, с функционированием московского чиновничества.
Как отметил директор Института археологии РАН, сейчас в раскопках достигнут уровень конца XVI века.
— Впереди еще 1,5 метра грунта, и мы рассчитываем получить полный историографический разрез культурного слоя в центре Кремля в течение двух лет, — сказал Николай Макаров.
Кстати, в ближайшие несколько дней в столице пройдут мероприятия в честь Дня археолога. Сегодня в парке «Фили» специалист Музея Москвы Марина Очкова расскажет об истории Кунцевского городища, а 17 августа в Перовском парке пройдет мастер-класс для детей «Юный археолог».
Читайте также: Осколки печи князя Голицына нашли возле Яузы