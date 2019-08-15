Максим Виторган опубликовал забавный снимок сына Платона
Российский актер Максим Виторган на своей странице в соцсети выложил забавную фотографию младшего сына Платона.
На переднем плане снимка изображен носик самовара, из которого словно появляется Платон, находящийся в глубине кадра.
— Кустодиев. Купец из самовара, — подписал фото артист, отметив, что снимок сделала 23-летняя дочь Полина.
«Вот откуда берется золотая молодежь из золотого самовара», — иронично написал поклонник в Instagram.
«Золотой мальчик. Автор...известен», — отметила подписчица.
Платон родился в браке Максима Виторгана с Ксенией Собчак, они развелись в июне этого года, однако сохраняют нормальные отношения ради маленького сына, которому в ноябре будет три года.
СМИ сообщали о предстоящем браке телеведущей с режиссером Константином Богомоловым и о романе Максима Виторгана с актрисой Нино Нинидзе.
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