Метеорологи сообщили о теплой погоде в начале следующей недели
В столице ожидается теплая погода, воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.
— В начале новой недели на фоне роста атмосферного давления дожди станут локальными, небольшими и кратковременными. Они не помешают воздуху хорошо прогреваться, и после полудня показания термометров могут достигать 22-27 градусов тепла, — говорится на официальном сайте ведомства.
Синоптики добавили, что температура воздуха не будет существенно меняться. Однако ожидаются небольшие дожди в выходные дни.
Кстати, 15 августа в городе также могут быть кратковременные осадки, но на температуре это не скажется: в Москве столбики термометров покажут 20-25 градусов тепла.
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