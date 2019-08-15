Время на проезд от «Проспекта Вернадского» до «Калужской» сократится в 4 раза
Благодаря появлению Большой кольцевой линии время поездки от станции «Проспект Вернадского» до «Калужской» в 4 раза. Об этом заявил первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов.
Он добавил, что это очень популярный маршрут. Сейчас, чтобы добраться от «Проспекта Вернадского» до «Калужской», пассажирам требуется более получаса.
— Сейчас, если ехать по текущим линиям, поездка занимает порядка 34 минут. С открытием БКЛ она займет порядка 8 минут и даже, скорее всего, меньше, — цитирует Романа Латыпова РИА Новости.
Большая кольцевая линия — крупнейший проект за историю столичного метро. Ожидается, что ее строительство будет окончено в 2022 году. Линия будет состоять из 31-й станции.
Читайте также: Самый длинный маршрут столичной подземки запустят в 2021 году