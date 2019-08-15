Марат Хуснуллин: Участок Дорожной улицы реконструируют до конца года

Реконструкция улицы Дорожной на участке от МКАДа до Кантемировской улицы завершится до конца этого года. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Работы начались в октябре 2017 года.
— Обновленная магистраль позволит обеспечить еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую автодорогу, а также разгрузить Варшавское шоссе, — приводит слова заммэра «Интерфакс».
Предусмотрено восстановление существующих и возведение новых участков Дорожной улицы протяженностью 6,67 километра. Также запланирована реконструкция прилегающих подъездов, строительство эстакады на пересечении с железнодорожными путями длиной 174 метра и трех подземных пешеходных переходов.
По окончании работ в столице появятся новые участки улицы Кирпичные Выемки до улицы Газопровод, а также от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.
Кроме крупных магистралей, в столице активно возводят дороги локального значения, связывающие отдельные районы города. Всего за последние восемь лет построили порядка 800 километров дорог, 213 пешеходных переходов, 246 искусственных сооружений и 213 пешеходных переходов.
— Также за это время были построены и модернизированы 14 развязок на МКАД и реконструированы девять ключевых магистралей, — добавил Хуснуллин.
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