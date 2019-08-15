Новые краски всем знакомого метро

Вышел в свет уникальный иллюстрированный гид по архитектуре станций метрополитена и истории их строительства, автор которого — искусствовед Евгения Гершкович.

Издание по той же теме выходило последний раз больше десяти лет назад. История столичной подземки — это путешествие во времени, гримасы которого оставили свои заплатки, вместе с тем это и рассказ об эволюции эстетических представлений и понятий о красоте, о том, как регламентировалась творческая свобода, вздувались и сжимались бюджеты на строительные материалы.

В архитектурном отношении метро оказалось совершенно всеядным организмом. Проектировать станции в самые короткие сроки поручали зодчим разных поколений, в том числе с дореволюционным образованием: Николаю Ладовскому, Ивану Фомину, Ивану Таранову, Алексею Душкину, братьям Яковлевым, Владимиру Щуко и другим. Все они не имели перед глазами никаких образных концепций и отправных точек для оформления объекта новой типологии. Возможно, благодаря установке свыше «строить красивые станции» сегодня в метро собрана вся энциклопедия, учебник для наглядного штудирования вариаций стилей, от рационализма, ар-деко, неоклассики, сталинского ампира вплоть до модернизма и неомодернизма. В убранстве залов внимательный зритель обнаружит как черты древнерусского зодчества, так и мотивы из арсенала готики и барокко. И стилевые эти признаки, точно в калейдоскопе, мелькают за окном вагона, проносящегося по одной, к примеру, Сокольнической линии метро. Специальная съемка фотографа-художника Алексея Народницкого и тексты искусствоведа и культуролога Евгении Гершкович рассказывают о главных стилях метро — от ар-деко до хай-тека, — представляют самые красивые и оригинальные станции каждой линии.

Иллюстративный ряд книги дополняют исторические материалы из собраний Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева и Музея Московского метрополитена, а рассказ — тексты о судьбах архитекторов, художников, скульпторов, которые на протяжении десятилетий создавали великолепие станций.

Сквозными темами гида становятся сюжеты из истории создания уникальных сооружений, инженерных открытий, утрат, реставраций, поисков авангарда и модернизма, борьбы с культом личности и военных трагедий, уникальных техник росписи, наследия соцреализма и откровений постмодернизма.

В московском метро, не похожем ни на одну из подземок мира, до сих пор нет ни одной одинаковой станции. И как прежде пассажирам, наполняющим вестибюли, хочется сказать: «Поднимите глаза!».

Читайте также: Изучаем города по комиксам