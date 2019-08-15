Актер Лев Прыгунов рассказал, как пришлось отдать сына в интернат после гибели жены

Советский и российский актер Лев Прыгунов в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал, как ему пришлось отдать единственного сына в интернат после гибели первой жены в автокатастрофе.

Актер познакомился с будущей супругой Элеонорой Уманец в общей компании, они сразу же понравились друг другу и вскоре поженились. У них родился сын Роман, пара была очень счастлива. Но Элеонора погибла в ДТП, когда сыну было всего 8 лет. Лев Прыгунов, похоронив жену, стал сначала воспитывать сына один, потом позвал свою маму, но позже все-таки отдал мальчика в интернат.

— Мне тогда очень помогла моя мама, которая приехала из Алма-Аты, но позже она вернулась назад. Сына мне пришлось отдать в интернат, но это был самый лучший интернат, где были дети народных артистов, дипломатов. Я приезжал, каждые субботу и воскресенье забирал его. Конечно, он был недоволен этим, но у меня другого выхода не было, — рассказал актер.

Позже Лев Прыгунов встретил свою вторую жену Ольгу, с которой счастливо живет уже больше 36 лет. Сыном он очень гордится: Роман стал успешным режиссером, снявшим знаменитые фильмы «ДухLess», «Мертвое озеро» и другие картины.

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