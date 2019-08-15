Советский дизайн эпохи оттепели

Заслуженный графический дизайнер Владимир Кричевский в своей новой книге «Графические знаки Оттепели» изучил и обобщил книжное оформление 60-х годов XX века. Советский промышленный дизайн того времени заметно отличался от предыдущего сталинского периода.

Дизайнера, типографа и искусствоведа Владимира Кричевского в России косвенно, через его творчество, знает каждый. Именно он разрабатывал в 70-х годах XX века графику наших дорожных знаков.

Новую книгу «Графические знаки Оттепели» признанный в Европе профессор школы графического дизайна посвятил и основал на графике 60-х, нашедшей отражение на закате эпохи плаката в книжных обложках, спичечных этикетках и оформлении форзацев. Кричевский — приглашенный профессор графических высших школ Лондона, Амстердама, Гамбурга и Маастрихта.

Период оттепели был невероятно богат (после смерти Сталина) на новинки в изобразительном искусстве. В Москве, Ленинграде, Киеве и Минске прошло просто невероятное количество фестивалей, зарубежных выставок, годов стран и континентов.

Все это было сопряжено с концертами западных звезд, фестивалями кино, поездками в страны Восточного блока. Такое обогащение и опыление идеями не могло пройти бесследно для советской школы промышленного дизайна.

Автор выявил в книжном оформлении того переломного для общества времени свой, особенный, изобразительный язык, выразившийся буквально во всем, от стилей и шрифтов до экспрессии и нарочитой избыточности.

«Графический продукт Оттепели» — это выплеск добрых и светлых чувств, реакция на серость, жизнеутверждающий знак избавления от былых тягот», — отмечает профессор дизайна. По мнению Кричевского, важнейший символ советского художественного модернизма в графике — скрещенные в нежном пожатии руки.

Здесь не возразишь: в промграфике СССР тогда и вправду господствовали тонкие линии тушью, цветущие ветви, скрещенные руки, схематические голуби, острые углы.

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