Московские психологи советуют, как не стать идеальной матерью

Все мы хотим быть хорошими родителями для своих детей, дать им лучшее, что у нас есть и даже то, чего нет. Порой в погоне за статусом идеальной матери женщины забывают поговорку «лучшее — враг хорошего». О том, что такое синдром идеальной матери, «ВМ» рассказала психолог Отдела психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской службы психологической помощи Наталья Леговцева.

Образ идеальной матери, по словам психолога, во многом формируется культом успешности и красивого тела через СМИ.

— Женщина смотрит на фотографии в социальных сетях, где мама 4-х очаровательных карапузов еще и бизнесвумен, спортсменка, комсомолка и просто красавица! Многие молодые женщины входят в мир материнства в ожидании того, что и у них все должно быть именно так: идеальный пресс, идеально одетые, гладко причесанные дети, идеальные ужины в идеальных интерьерах, — пояснила Леговцева.

Однако реальность не всегда соответствует стандартам ленты Instagram. По словам эксперта, без достаточного количества денег и помощников все на свете успеть невозможно. Женщина ощущает собственную неполноценность и неудовлетворенность, что может подтолкнуть ее в другую крайность: «Ну ладно, раз я сама не дотягиваю до стандартов успешности, то пусть у моего ребенка будет все самое лучшее! И вообще, я должна вырастить гения!».

— Малыш становится проектом, в который вкладываются все жизненные ресурсы. К сожалению, в этот момент женщина старается не для ребенка, а для идеального образа себя, — рассказала психолог.

Малыш же оказывается заложником маминых ожиданий, что часто приводит к неврозу и конфликтам в семье, добавила эксперт.

Стоит отметить, что впервые мысль «я плохая мать» может прийти к женщине еще в роддоме. Например, это ощущение может возникнуть, глядя на то, как ловко и умело акушерка моет и пеленает ребенка. Молодая мамочка может ругать себя, чувствовать неумехой, при этом забывая, что в любом деле нужен навык и тренировка.

— Никто сразу не умеет водить автомобиль или говорить на иностранном языке. Всему нужно учиться, необходимо время и терпение, — пояснила Наталья Леговцева.

Она также добавила, что «правильные» мамы зачастую придают огромное значение монопривязанности — «никто не справится с моим ребенком лучше, чем я! Я не могу доверить своего ребенка никому!». Такие женщины, говорит психолог, изнемогая от усталости, продолжают причинять ребенку добро, принося себя в жертву. Причем некоторые из них даже помыться не успевают, боясь, что безопасная привязанность разрушится, если она отойдет на 5 минут.

— К сожалению, порой дело доходит до абсурда и нездоровое слияние затягивается на долгие годы. От этого страдают все: ребенок, неприученный к самостоятельности, папа, обделенный маминым вниманием, и сама женщина, позабывшая о личных потребностях, — подчеркнула эксперт.

Между тем психолог добавила, что полная замкнутость мамы на ребенке оправдана в первые 40 дней после родов. А вот дальше происходит плавный процесс эмоционального отделения, который после 9 месяцев становится все более интенсивным и завершается к 3 годам жизни ребенка. И это, говорит Леговцева, не означает, что мама, как кукушка, бросает свое чадо.

— Это лишь означает, что она выполняет свою самую главную задачу: учит ребенка жить без себя! Если малыш приучен не только к одним рукам, то это может во многом облегчить жизнь всем членам семьи, — говорит психолог.

Наталья Леговцева подчеркнула, что с 9 месяцев ребенок начинает осваивать собственные действия. Например, ему говорят «нельзя», а он смотрит на маму и продолжает делать то, что делал, он экспериментирует по принципу «рука — моя, голос — твой. Моя рука — мои правила!».

— Ребенку важно отсоединить свои желания от желаний мамы. Идеальная мама в этот момент думает, что с ней что-то не так, что она никудышный воспитатель, раз малыш ее не слушается. Она не знает, что на самом деле это закономерный процесс в развитии психики ребенка, — пояснила психолог.

Затем следует кризис 3-х лет — одно из самых серьезных испытаний для мам-перфекционисток, ведь у ребенка формируется собственное «я». И у этого «я», по словам эксперта, появляются свои правила, которые могут не вписаться в мамины идеальные рамки.

— Малыш топает ногой, кричит: «Уйди, я сам! Ты плохая!». И ведь женщина и вправду верит, что она плохая, разочаровывается в себе, испытывает каскад негативных эмоций, — рассказала Леговцева. — К сожалению, не все знают, что через 4 месяца этот «ад» благополучно закончится, если родители не будут активно сопротивляться естественному бунту рождающейся личности. И это, конечно, не повод ругать себя за незнание, это повод заняться своим психологическим просвещением. Не для того, чтобы быть идеальной, а для того, чтобы быть спокойной.

Психолог считает, что самое важное, что нужно понять маме — ее ребенок — не только ее. Безусловно, мама — основной объект привязанности, но ведь не единственный. Достаточно хорошая мать не та, что сидит рядом 24/7, а та, которая демонстрирует ребенку, что рядом с ним ей хорошо, но и там, в большом мире людей, ей тоже комфортно и интересно, что это безопасное место, в котором можно быть счастливым и успешным. Дети, добавила эксперт, обожают состоявшихся родителей, которые их любят, но при этом не растворяют в этой любви свою личность.

— Ребенку важно быть в диаде, формировать безопасную привязанность. Но объект привязанности — это не обязательно только мать, — подчеркнула Леговцева.

По ее словам, замученная, уставшая, выгоревшая мама несет больше вреда, чем пользы. Важно понимать, что удовлетворить все необходимые потребности ребенка может и другой значимый взрослый, которому вы доверяете, — отец малыша, бабушка, дедушка, няня. Важно научиться разделять ответственность.

Психолог добавила, что основные функции родителя — создавать благоприятные условия для формирования физического, психического и психологического здоровья ребенка, а также социально адаптировать его к миру.

— Чтобы быть хорошей матерью, достаточно любить себя, любить мужа, любить ребенка. Именно так и именно в такой последовательности, — утверждает Наталья Леговцева.

Она считает, что по-настоящему любящая мать, не та, которая душит своей любовью, а та, которая умеет жить своей жизнью и вовремя отпустить ребенка от себя, при этом оставаясь эмоционально-доступной, теплой и открытой.

— Не зря в самолетах предлагают в случае разгерметизации сначала надеть маску на себя, а затем на ребенка. Как вы можете помочь ему, если сами не в порядке? — пояснила она.

Ребенок будет счастлив лишь тогда, когда он чувствует счастье родителей, взаимопонимание между ними, резюмирует психолог. И это для него намного важнее, чем идеальный образ на фотографиях, который кто-то должен оценить со стороны.

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