Рекордное количество иностранных участников соберет фестиваль «Спасская башня»
Количество иностранных участников XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» впервые достигло рекордной цифры — около тысячи человек. Об этом сообщает член общественного совета фестиваля, комендант Московского Кремля, генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
— Особенностью фестиваля, на наш взгляд, является количество участников из разных стран, — сообщил Хлебников.
Также он подчеркнул, что в этом году на мероприятии будет самое большое количество иностранцев за последние 12 лет — около тысячи человек. Помимо этого, комендант Кремля рассказал, что особенностью фестиваля станет выступление рок-группы в сопровождении военного оркестра. Названия музыкальных коллективов пока держатся в секрете. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что фестиваль «Спасская башня» в 2019 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. В данный момент полным ходом идет подготовка к мероприятию. Основная сцена почти готова к представлению. Сейчас на Красной площади монтируют трибуны.
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