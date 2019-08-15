Врачи сообщили о состоянии беременной пассажирки самолета А321
Беременная женщина стала одной из пострадавших при аварийной посадке самолета A321 в Подмосковье. Она была осмотрена специалистом максимально быстро. Об этом сообщил главный врач Раменской центральной районной больницы Андрей Фадеев.
— Состояние женщины опасности не вызывает, плод тоже не пострадал, — заявил специалист.
Он добавил, что с женщиной общалась психолог, которая заключила, что беременная находится в состоянии шока. Однако ничего серьезного или опасного врач не зафиксировала, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что число обратившихся за медпомощью после аварийной посадки самолета A321 в Подмосковье выросло до 74 человек.
Напомним, инцидент произошел около 6:20 утра по московскому времени в четверг, 15 августа. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которого находились 226 человек, приземлился в районе деревни Рыбаки. Все пассажиры были эвакуированы.
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