Мысли о зиме: какие заготовки сделать на холодное время года
Август и сентябрь — время, когда надо делать запасы на холодное время года. Поработаем сейчас, зато потом со вкусом проведем зиму.
Заправка для супа
— Помидоры 500 г
— Морковь 500 г
— Лук 500 г
— Перец — 500 г
— Петрушка 300 г
— Соль 400 г
Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу, удалите все семена. А вот дальше нудная, но нужная работа. Овощи нужно нарезать небольшими кубиками, а морковь натереть на терке. Соедините все в одной посуде и смешайте с солью. Теперь можно и по банкам разложить.
Огурцы по-болгарски
— Огурцы 700 г
— Лук 3 шт.
— Чеснок 1 головка
— Соль 2 ч. л.
— Сахар 4 ч. л.
— Уксус 4 ст. л.
В стерилизованные банки уложите специи (чеснок, перец, лавровый лист) и огурцы, залейте кипятком. Затем слейте воду, вскипятите ее и вновь повторите операцию. Теперь еще раз слейте, доведите до кипения, добавьте сахар, соль и уксус. Вновь залейте в банку и закатайте ее.
Кабачковая икра
— Кабачки 2,5 кг
— Белый лук 1 кг
— Морковь 1 кг
— Помидор 2 шт.
— Подсолнечное масло 1 ст.
— Соль 1 ст. л.
Кабачки нарезать и отварить до готовности. Лук, морковь и помидоры обжарить на масле. Добавить чеснок. Все соединить, измельчить блендером и протушить еще один час. Добавить 1 ложку уксуса и тщательно перемешать.
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