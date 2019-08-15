Корреспондент «ВМ» помогла выпустить карпов в пруд в районе Солнцева

14 августа специалисты Мосводостока провели зарыбление пруда в Западном округе столицы. Корреспонденту «Вечерки» удалось напроситься в помощницы и собственноручно выпустить в воду рыбку.

Ранним утром выращенные в рыбном хозяйстве толстолобики, карпы, белые амуры и щуки отправились в путешествие. Они и не подозревали, что скоро их домом станет Большой Солнцевский пруд. Чистая вода, много еды, огромная территория — что еще нужно рыбе для счастья.

— Свободу карпам! — тороплю я специалистов. Они в ответ смеются. Сначала надо воду из пруда в контейнеры добавить, чтобы новоселы к ней адаптировались. А вот спустя два часа подводные обитатели к переселению уже готовы.

Операция по зарыблению начинается.

— Обувайтесь, — протягивает мне резиновые сапоги сотрудник Мосводостока Алексей Минтюков. — Сачок мы вам не доверим, тут опыт нужен. Медленно заходите в воду, но стойте на мели — дальше глубина четыре метра. Отпускайте рыбу нежно, аккуратно, как ребенка в колыбель, чтобы она не билась о воду.

Четко исполняю указания.

Один карп вдруг заметался и выплыл на насыпь. Пытаюсь ловить его, но он выскользнул и уплыл — видно, как и сотрудники Мосводостока, без меня справился!

СПРАВКА

Карпы, толстолобики и белые амуры питаются водорослями. Поэтому их называют санитарами водоемов, ведь рыбы делают воду чище и не дают ей цвести, рассказали в Мосводостоке.

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