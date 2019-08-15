Семь пассажиров аварийного самолета А321 вылетели в Симферополь другим рейсом
Семь пассажиров рейса U6178 компании «Уральские авиалинии», совершившего 15 августа экстренную посадку в Подмосковье, вылетели в Симферополь. Все они получили ручную кладь.
Об этом сообщается на официальной странице «Уральских авиалиний» в социальной сети.
Еще 65 человек уже доставлены в Домодедово вместе с багажом и ручной кладью. Они вылетят в Крым дополнительным рейсом.
— Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации, — говорится на странице авиакомпании в Instagram.
Представители «Уральских авиалиний» подчеркивают: вещи всех пассажиров выгружены из самолета и в настоящее время их доставляют в аэропорт. Багаж уже отправившихся в Симферополь людей доставят хозяевам ближайшим рейсом.
Напомним, что члены экипажа воздушного судна были вынуждены совершить аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель самолета попала чайка. На борту находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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