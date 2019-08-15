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Рынок труда

Встретят по одежке. Что требует от чиновников новый дресс-код

Евгения Стогова
• 21:45 • 15 августа 2019
Волосы могут быть распущены, если это не встреча самого высокого уровня
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Волосы могут быть распущены, если это не встреча самого высокого уровня
Фото: https://pixabay.com/ru
Наглядное пособие с регламентами, нормирующими внешний вид чиновников, будет опубликовано осенью текущего года. Первые в отечественной истории рекомендации по дресс-коду для госслужащих уже разработаны и согласованы с федеральными ведомствами. Корреспондент «ВМ» пообщалась с экспертами и выяснила, как принцип «встречают по одежке» влияет на карьерные достижения.

Четыре женских и шесть мужских вариантов дресс-кода вводит восемнадцатистраничный регламент, составленный в Центре международного протокола РАНХиГС.

Несмотря на то, что кодекс этики и служебного поведения для государственных служащих России действует еще с 2010 года, конкретных правил касательно внешнего вида чиновников до настоящего времени в стране не было. Теперь же регламент будет нормировать все: от цвета колготок и их сочетания с юбкой до высоты каблука и материала сумки.

— Необходимость такого пособия давно витала в воздухе, и всякий раз на встречах с отечественными госслужащими разговор так или иначе сворачивал в это русло, — рассказала журналистам директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова. — Мы общались с людьми, занимающими самые разные посты, — от рядовых клерков до руководства федеральных структур власти. Если руководство раздражал внешний вид дам летом, короткие рукава сорочек у мужчин, то сотрудники просто недоумевали, с кого брать пример.

Жесткие условия бизнеса

Впрочем, мир бизнеса с вопросами внешнего вида предпринимателей и представителей крупных компаний разобрался достаточно давно.

«Белый» и «черный галстук», «коктейльный наряд», «строгий деловой костюм», «после пяти» — для тех, кто всерьез относится к деловой репутации, это не пустые определения.

— В первую очередь, речь идет о сотрудниках компаний, которые в силу своей профессиональной деятельности контактируют с клиентами и с партнерами, с людьми со стороны, — рассказала «ВМ» эксперт по этикету, деловой этике и протоколу Альбина Холгова. — В дни, когда проходят встречи и деловые переговоры, соблюдение требований дресс-кода должно быть максимальным. Часто молодым специалистам не очень нравятся строгие требования руководства, нейтральные тона и галстуки. Мудрое руководство зачастую идет навстречу и допускает джинсы в офисе. Но на переговорах, повторюсь, следует соблюдать международные стандарты. Это напрямую влияет на производимое впечатление, на демонстрацию намерений, на образ серьезной компании с репутацией.

По словам Холговой, одежда выступает непосредственным «участником» коммуникации у сотрудников адвокатских палат, банковской сферы, консалтинга и нефтяных компаний. Деловая одежда формирует нужную атмосферу, вызывает подсознательное доверие и помогает установить контакт с собеседником. А вот журналистика, актерское мастерство, дизайн — это творческие сферы, которые, как утверждает эксперт, за редким исключением требованиям подчиняться не обязаны.

— Самая жесткая сфера в плане дресс-кода — банковская, — считает психолог и бизнес-тренер Людмила Швайбович. — Следует отметить и те профессии, где введен не просто регламент, а полноценная униформа. Это авиакомпании, салоны красоты, гостиничный и ресторанный бизнес. Главное призвание дресс-кода — соблюсти лицо компании, сделать так, чтобы собеседнику во время переговоров или клиенту, обратившемуся за услугами, было приятно. Кроме того, далеко не все обладают определенным вкусом, навыками стиля. Сфера имиджа процветает, ей уделяется все больше внимания. А определенная унификация — наиболее доступный способ поддержания презентабельного вида сотрудников.

Чиновник — лицо государства

Темно-синий мужской костюм, бордо или беж — для женщины, сдержанные оттенки галстуков и колготки телесного цвета толщиной до двадцати ден — основные требования нового регламента. Исключаются принты и рисунки, а чулки нормированы лишь в том случае, если длина юбки не привлекает излишнего внимания. Нормирован будет даже макияж чиновниц: сдержанные тона, отсутствие ярких румян и скромный, но обязательный маникюр официально прописаны в рекомендациях.

— Никаких дорогих брендов! — добавила Гилана Михайлова. — И туфли из крокодиловой кожи абсолютно неприемлемы. Это некорректно по отношению к людям, на налоги которых «слуги народа» живут. Однако одежда должна хорошо сидеть, поэтому идеально, если она сшита на заказ.

Под запрет регламента, к сожалению молодых сотрудников госпредприятий, попадают ультрамодные укороченные брюки. Даже носки полагаются длиной по середину икры и в тон обуви или брюк.

— Я полагаю, это делается для того, чтобы в определенной степени уравнять чиновников, не вводя при этом униформу, — считает имиджмейкер и стилист Руслана Агапова. — В этом есть своя логика, в конце концов, в Госдуму набирают не по внешним данным, а по эрудиции и деловым качествам. Однако медийным личностям, руководителям все же следует давать больше свободы. Вспомните премьер-министра Канады с его яркими носками или странные платья представителя Госдепартамента США Джейн Псаки — такие отклонения от дресс-кода лишь играют на руку их имиджу и узнаваемости.

Впрочем, даже представители сфер, далеких от официоза и жестких регламентов, все же должны соблюдать определенные ограничения во внешнем виде. Чаще всего на грани стиля и здравого смысла оказываются представительницы прекрасного пола, решившие вырваться из клетки дресс-кода.

— Главная рекомендация — не нужно эксплуатировать кружево, — призывает Альбина Холгова. — Кружево на работе — признак провинциальности. Не должно быть вульгарной обуви на высоченной шпильке. Тело также следует закрывать. Чистота одежды — правило, которое все еще нужно соблюдать. Его сформулировал еще в XVI веке автор первой дошедшей до нас книги по этикету Джованни делла Каза.

Волосы, по словам Холговой, могут быть распущены, если это не встреча самого высокого уровня. Исключение — буйные локоны, которые могут кому-то мешать.

— В макияже, если вы работаете не в кабаре или варьете, не должно быть блесток, — добавила специалист. — Поосторожнее с мерцающим блеском и глянцевыми помадами, это абсолютно вечерняя история. Накладные ногти и шеллак — совершенное табу.

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Как уточнила Михайлова, рекомендации по дресс-коду чиновников будут распространяться по министерствам и ведомствам бесплатно с октября этого года. До этого времени им предстоит пройти процедуру согласования в большинстве бюрократических структур.

Пока введенные нормы будут носить рекомендательный характер. Насколько серьезно их будут воспринимать сами чиновники и их руководство, покажет время и непосредственный опыт.

РЕПЛИКА

Политика делает имидж

Анжелика Левицкая, куратор факультета стиля Британской высшей школы дизайна:

— Не только одежда является неким маркером имиджа бизнесмена или чиновника. И всем особенностям создания правильного образа, который будет способствовать профессиональному росту и карьерному продвижению, нужно специально обучаться. Здесь в ход идет все, что связано со словом «индивидуальность».

Успешного политика делает его имидж, определенные нюансы и аспекты поведения, словом, все, что фиксируется в головах общественности и вызывает те или иные эмоции и ассоциации.

В первую очередь, я хотела бы обратить внимание на ораторское мастерство. Причем разговор идет не про заученные фразы и искусственные манеры, а про определенную индивидуальность. Пусть речь будет декларирована от себя, но красиво и осознанно — это уже сыграет на руку. А обрести уникальную манеру говорить в наши дни не так уж сложно. Благо одна только столица предлагает массу различных курсов, тренингов и услуг индивидуальных имиджмейкеров.

К внешнему виду государственного деятеля тоже должен быть осознанный подход. Вспомните Маргарет Тэтчер. С ней работала целая команда. Именно благодаря ей в женском дресс-коде появился бант на блузе.

Почему бант? Потому что группа пиарщиков хотела внедрить женщину в политическую среду, где ей в то время не было места. Нужна была имитация галстука, который на женских формах выглядит некрасиво. И бант стал его мягким аналогом, женской интерпретацией мужской детали гардероба. Дресс-код быть должен, я не отрицаю.

Но должна быть и вариативность, причем даже у чиновников. У любого политика должна сохраняться возможность внедрять свою индивидуальность и персонализацию. Те люди, которые работают в крупных компаниях с постоянным жестким регламентом одежды, психологически от этого страдают, что сказывается в том числе и на общих результатах. Не последним образом соблюдение регламентов отражается и на восприятии деятеля обществом. Если на деловых переговорах нормированию подлежат даже цвета, то когда депутат или глава города выезжает на встречу с жителями, жесткий дресс-код неуместен.

Но я категорически против униформы! Мы не должны возвращаться к системе советских школ, где все ходили в одном и том же. Это убивает индивидуальность человека. У каждого своя харизма, свое настроение.

И люди должны иметь право на самовыражение, в том числе и с помощью внешнего вида. Любопытно, что даже политику — особенно политику — какие-то нюансы внешнего вида можно сделать фирменной деталью, по которой его будут узнавать.

Вспомните: Владимир Познер ходит в классическом черном костюме, но в красных носках. Даже если он будет стоять к вам спиной, вы его узнаете. Вот так и работает имидж. То же самое можно сказать про королеву Великобритании, про Ренату Литвинову, про Дональда Трампа и так далее. Одно только то, как человек выгибает руку, уже влияет на его образ. Даже если картавый человек правильно преподнесет эту особенность речи, его запомнят. Играть можно со всеми нюансами, не запрещенными дресс-кодом.

ЖЕНЯ ДОЗВОНИЛАСЬ

Американский работодатель допускает эксперименты

Япония регламентирует дресс-код на законодательном уровне, в Индии бизнесменов призывают надевать национальные костюмы, а для испанцев нет разницы в одежде между офисом и вечеринкой. «Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом и финалисткой конкурса красоты Diaspоra Models Дарьей Мудровой, переехавшей в США, и выяснила, что носят предприниматели и чиновники в Нью-Йорке.

— Дарья, каков главный закон американского дресс-кода?

— Минимализм — это дорого. Официальный стиль действительно один из тех, в котором можно выглядеть очень солидно, прикладывая при этом минимум усилий.

— Насколько американские работодатели придирчивы в плане внешнего вида сотрудников?

— Все зависит от политики конкретной компании. В некоторых офисах, например, девушки обязательно должны ходить в колготках. Но это экстремальные случаи. Обычно с одеждой можно экспериментировать.

— Например, что допускается?

— Часто экспериментируют с цветами костюма. Носят монохром в разных оттенках. В классическом понимании дресс-код — это черный, серый и все глубокие натуральные цвета. Но летом надевают белые или даже желтые костюмы. Мне как стилисту нравится образ, в котором пиджак большого размера перевязывают поясом и носят с юбкой или укороченными брюками. Можно надеть безразмерную белую рубашку, заправить ее и подвернуть рукава, это тоже выглядит стильно.

— Какие тренды в Соединенных Штатах сейчас на пике популярности?

— Актуальны прямые линии. Нужно забыть про обтягивающие вещи, короткие пиджаки, брюки по фигуре. Сейчас в тренде не то что унисекс, но вещи чуть больше вашего размера. Юбки и платья — до колен и ниже. Это касается даже повседневности. Также модны прямые или расширяющиеся вниз брюки с высокой посадкой.

— Что же, наоборот, следует сложить в бабушкин сундук?

— Платье-карандаш окончательно вышло из моды. Лучше надеть в офис расклешенное платье, а сверху — пиджак. Классика — туфли-лодочки — тоже отжили свое. Актуальнее будут лоферы или полумужские оксфорды на шнуровке.

— Насколько допустимы в офисе аксессуары?

— В Америке — почему бы и нет. Часы, к слову — это вообще главная составляющая солидного делового образа. Для женщин могу посоветовать объемную яркую бижутерию, она сейчас выглядит намного моднее и интереснее натуральных бриллиантов.

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08:5415 августа 2019
Происшествия
Бесплатные спортивные площадки оборудовали в 28 парках Москвы
08:3915 августа 2019
Город
Глава Росавиации выехал на место жесткой посадки А321 в Подмосковье
08:2115 августа 2019
Происшествия
Авария с участием микроавтобуса произошла в Саратове
08:1115 августа 2019
Происшествия
Появились подробности экстренной посадки А321 в Подмосковье
08:1015 августа 2019
Происшествия
Специалисты «Роскачества» рассказали о результатах проверки школьной формы
08:0515 августа 2019
Общество
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
08:0415 августа 2019
Город
Число пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье возросло до 10
08:0015 августа 2019
Происшествия
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Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
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Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

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Спасшиеся. И неблагодарные

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Жесткая посадка в Подмосковье. Чудо и мастерство...

Лера Бокашева

Руки прочь от Пласидо нашего Доминго...

Анатолий Сидоров

Крик о помощи? Давайте разбираться...

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Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

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Ностальгия по России. Доктора здесь бессильны...

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Детей привяжут к компьютеру. Навсегда...

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