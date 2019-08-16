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Джазовые музыканты выступят в Москве 17 и 18 августа

Полина Гребенникова
• 07:51 • 16 августа 2019
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Фото: официальный сайт мэра Москвы

Российские и зарубежные джазовые музыканты выступят в рамках Московского международныого фестиваля «Джаз в саду "Эрмитаж"».

Москвичи смогут послушать лучшие композиции израильского саксофониста Роберта Анчиполовского. Помимо прочего в мероприятии будут участвовать австрийский ансамбль Marina & the kats и американский тенор-саксофонист Эрик Александер, который выступит вместе с квартетом Алексея Подымкина.

Кроме того, на сцене фестиваля появится квинтет вибрафониста Анатолия Текучева, вокалистка Юлиана Рогачева и Марина Волкова, квартет саксофонистов Сергея Головина, а также пианист Яков Окунем и его ансамбль «Российско-польский диалог».

Гости мероприятия смогут не просто послушать легендарную музыку, но и научиться под нее танцевать. Опытные хореографы проведут мастер-классы и научат азам джазового танца.

Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте мэра Москвы. 

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