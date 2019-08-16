Москвичи смогут посетить 13 бесплатных экскурсий в честь Дня города

Московский дом национальностей (МДН) проведет 13 бесплатных экскурсий по городу, семь из которых будут пешеходными, а четыре — автобусными. Посетить их можно будет с 21 августа по 15 сентября.

Помимо этого организаторы меропрятий приглашают жителей столицы на прогулку-квест и путешествие на поезде по Московскому центральному кольцу.

— Наша бесплатная экскурсионная программа приурочена ко Дню города, который столица в этом году отметит 7 и 8 сентября. Праздничный цикл включает в себя несколько новых форматов экскурсий. Так, мы впервые разработали познавательные маршруты специально для детей и подростков — рассказали в пресс-службе МДН.

На пеших прогулках все желающие смогут прогуляться по территориям Крутицкого подворья и бывших царицынских дач. Помимо этого, москвичам расскажут интересные факты о Красной площади и покажут дом-шестеренку, а также дом-яйцо на улице Машкова.

Для детей экскурсоводы подготовили специальный автобусный тур «Посвящение в юного москвича». Ребята проедут по главной улице Москвы — Тверской, а гиды им расскажут, зачем и как на ней передвигали дома в 1930-х годах.

Помимо этого горожане смогут увидеть столицу из окон поезда «Ласточка» во время поездки по МЦК. В рамках экскурсии «История самого динамичного кольца Москвы» участникам расскажут об истории Московской окружной железной дороги, на базе которой было построено центральное кольцо.

Подробную информацию о проведении мероприятий можно узнать на официальной сайте мэра Москвы.

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