Хранительница Сокола. Москвичка Галина Аристова проводит экскурсии по поселку и руководит его музеем

Сокол — первый в Москве из сохранившихся кооперативный поселок. Его коренная жительница Галина Аристова встретилась с корреспондентом «Вечерки» и рассказала, как живется сегодня на этом островке, кажущемся безмятежным.

Семья Галины Аристовой живет здесь с основания кооперативного жилого поселка в 1923 году. Ей скоро исполнится 90, с особым, даже юношеским энтузиазмом рассказывает она об истории родного края.

— Дом, в котором жила наша семья, построили одним из первых, — отмечает пенсионерка. — Особняк возвели по проекту легендарного архитектора Николая Марковникова.

Сегодня в первозданном виде в поселке Сокол сохранилось всего 50 домов. В них живут потомки тех, кому посчастливилось в 20-е годы прошлого века поселиться в этом живописном поселке. Аристова рассказала, что когда только разрабатывался проект этого места, планировалось, что здесь появятся дома всего трех типов: русская бревенчатая изба, английский коттедж и немецкий домик. Сейчас сложно пересчитать все разновидности домов на этой территории. Но тогда замысел советских архитекторов был поистине грандиозен — в духе «Интернационала»:

«Мы наш, мы новый мир построим». К реализации плана привлекали только лучших советских архитекторов, поэтому каждый дом вышел поистине образцом искусства.

А в имении — другое слово здесь сложно подобрать — живет уже седьмое поколение семьи Аристовых. Про саму Галину Дмитриевну можно сказать: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Она на собственные средства много лет содержит музей поселка, который сама и создала. Галина Дмитриевна проводит для москвичей и гостей города экскурсии, организовывает праздники, помогает ветеранам, выпускает газету. Она словно духовная хозяйка поселка — делает все, чтобы сохранить дух Сокола, частички Москвы того времени, когда город строился, реализовывались самые смелые планы, когда казалось, что нет ничего невозможного.

— Здесь каждую улицу украшает свой вид деревьев: липы, татарские клены, а настоящая наша гордость — бархатная сирень, которая в Москве встречается все реже, — рассказала во время прогулки по поселку Галина Аристова. — А у нас она практически в каждом дворе.

Местные жители считают Галину Дмитриевну легендой: она же на вопросы по этому поводу скромно отворачивается: не любит хвастаться.

Сокол переживал сложные времена: Великую Отечественную войну, некоторые попытки его снести в начале 50-х годов, и чуть было не сдался в 90-е, когда «новые русские» пытались во что бы то ни стало завладеть этой землей. Но выстоял. И сейчас долгими летними вечерами «поселковые» москвичи пьют на верандах чай под липами, ведут задушевные разговоры, как и 90 лет назад. И за всем этим пристально следит она, хранительница Сокола Галина Дмитриевна Аристова.

СПРАВКА

Свое название Сокол получил не из-за близости одноименной станции метро. Сначала город-сад хотели разместить в Сокольниках, но выяснилось, что строить деревянные дома там нельзя — непригодна почва. Однако печати с соколом уже были изготовлены, и название менять не стали.

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