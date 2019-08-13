Сказка во дворе. Москвичи навели красоту

Эльфов, гномов, а также других сказочных персонажей можно увидеть, если заглянуть в московский дворик по улице Маршала Конева, 7, в районе Щукино. Корреспондент «Вечерки» побывал там и убедился — здесь живут настоящие таланты.

Местная инициативная группа москвичей без дела не сидит. Люди не ждут преображения своего двора, а создают уникальное пространство своими руками. То альпийскую горку возведут, то разобьют цветник с мифическими существами, а еще планируют открыть мемориальный сквер, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны. Москвич Василий Зайцев рассказывает, что красота их двора манит не только жителей города, частыми гостями бывают и приезжие. Каждый уголок придомовой территории украшают искусственные озера, деревянные и каменные изваяния.

— Главная достопримечательность двора— «Домик гномика», — рассказывает Зайцев.

Изначально, по его словам, на месте сказочной площадки стоял огромный старый тополь. Но после того, как дереву дали статус «аварийного», его спилили, и остался бесполезный пенек, уродующий красивый, разнотравный газон.

— И тут возникла идея обустроить эту площадку, оживить ее, — рассказывает местная жительница Елена Короткова. — Кто-то своими руками создал гномиков и установил их здесь, а кто-то привез с дачи мягкие игрушки и растения. Так у нас получился яркий цветник.

Выглядит местная достопримечательность очень живописно. Пенек, утопающий в папоротниках, кустах и травах, окружен декоративными грибами, домовыми и иными персонажами, переносит из шумного мегаполиса в мир чудес и волшебства. А вход в него обороняет миловидный гном, будто только что сбежавший из страниц сказок братьев Гримм. На соседней площадке расположился еще один зеленый «островок» — альпийская горка, которая придает придомовой территории изящный и аристократический вид. Разработкой творческих проектов жильцы занимаются самостоятельно. К слову, управляющая компания всячески одобряет творческие порывы щукинцев и идет им на встречу в любом вопросе.

В перспективе инициативная группа планирует возвести мемориальный комплекс, который будет посвящен маршалам Победы.

— Наш двор обрамлен улицами четырех маршалов: Соколовского, Бирюзова, Рыбалко и Конева, — утверждает Василий. — И мы хотим увековечить этот исторический факт.

Читайте также: Корреспондент «ВМ» побывал в одной из самых старых голубятен Москвы