Госдума изучит возможность введения штрафа за выгул опасных собак без намордника

В адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина было направлено обращение с предложением ввести ряд наказаний за выгул собак без намордника. С данной инициативой в пятницу, 16 августа, выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

В тексте документа уточняется, что речь идет о таких породах собак, которые были признаны опасными. Стоит отметить, что в конце 2018 года был принят закон «О жестоком обращении с животными», который, среди прочего, запрещает выгуливать питомца без намордника, если тот представляет угрозу обществу. Однако какого-либо наказания за нарушение этого правила не было предусмотрено.

По мнению Аманлиева, данный пункт статьи необходимо скорректировать. Он выразил уверенность в том, что административный кодекс стоит дополнить отдельной статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». Согласно ее положениям, вводятся наказания в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей, административного ареста на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов. Исключением может стать случай, когда пса выгуливают на огороженной территории, пишет RT.

Инициатор предложения также напомнил, что перечень опасных пород был принят правительством РФ.

Кстати, в интервью корреспонденту «ВМ» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский объяснил, чем именно могут быть опасны четвероногие друзья.

Нововведение кабмина тем не менее было принято неоднозначно. Так, ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц предположил, что разработанный перечень может вызвать неудобства у самих собаководов.

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