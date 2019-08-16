Жителей столицы пригласили поучаствовать в забеге «Лужники»

Полумарафон «Лужники», второй по количеству участников после Московского марафона в России, пройдет 18 августа. Длина маршрута составит 21,1 километра по центральным набережным. Участники увидят наиболее известные достопримечательности столицы: Кремль, храм Василия Блаженного, Крымский мост, храм Христа Спасителя.

Для удобства бегунов в день забега с 06:30 до 13:00 ряд набережных будут закрыты для автомобильного движения. Само мероприятие начнется в 08:30.

Участниками полумарафона станут также люди с ограниченными возможностями здоровья. Они будут передвигаться на спортивных колясках и хендбайках. Их старт состоится за 10 минут до основного, однако маршрут будет тем же.

На дистанции будут дежурить медики, желающие также смогут восполнить силы на пунктах питания. По окончании марафона всем вручат памятные медали, а затем участников пригласят на развлекательную программу.

Кроме того, 17 августа будет организован детский забег на 400 и 800 метров. В нем примут участие дети в возрасте до 14 лет, каждый в своей возрастной категории. Все участники получат медаль и подарки.

По информации официального сайта мэра Москвы, основная регистрация на мероприятия уже закрыта, но в шатрах, выдающих пакеты участников, будет организована дополнительная — 16 августа с 15:00 до 21:00 и 17 августа с 11:00 до 20:00.

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