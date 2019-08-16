Победительница «Битвы экстрасенсов» рассказала о главных приметах субботы

Победительница 16 сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос на своей странице в Instagram рассказала о главных субботних приметах.

По ее словам, родившиеся в субботу люди очень упрямы, бескомпромиссны и решительны. Они в обязательном порядке и без капли сомнения достигают своих целей. Однако при такой самоуверенности эти люди очень ранимые и обидчивые. Они надолго остаются маленькие детьми, нуждаясь в заботе.

В субботу можно строить планы на будущее и осуществлять ранее запланированные мероприятия. Все начинания станут успешными, а все поездки — удачными. Суббота отлично подходит для начала путешествий или переезда в новую квартиру.

Для того, чтобы семейная жизнь была счастливой, постельное белье необходимо менять только в субботу вечером. В шестой день недели можно проводить любые сельскохозяйственные работы. Суббота подходит для дорогостоящих покупок. В этот день происходит закладка нового дома.

Суббота является прекрасным днем для начала обучения, философских размышлений, самообразования и посещения тренингов. Она идеально подходит для заключения брака или крещения детей.

Приметы субботы гласят, что в этот день уши горят к плохим вестям, а щеки — к хорошему знакомству или незабываемой встрече. Если зачесался правый глаз, то следует приготовиться к огорчению. Если в субботу гремит гром, то рыбалка будет успешной.

Субботу перед Пасхой называют Великой субботой. В этот день собирается пасхальная корзина, в которую кладут соль, куличи, крашенные яйца, запеченную свинину, сливочное масло и вино Кагор. Также нужно простить все обиды и помириться с теми, с кем находишься в ссоре. Кроме того, принято оказывать помощь друзьям и родным. В Великую субботу нельзя проводить увеселительные мероприятия и усердно работать.

По мнению Виктории Райдос, каждую субботу нужно «отказываться от чего-то такого, что вы сильно любите».

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