Экстрасенс Алена Полынь заявила, что Катя Лель не могла исцелить свою костюмершу
Певица Катя Лель сделала очередное удивительное заявление. По ее словам, буквально на днях она силой рук исцелила свою костюмершу. Сообщается, что женщина упала с велосипеда и серьезно повредила плечевой сустав, врачи даже собирались проводить операцию, в процессе которой должны были вкрутить три винта и поставить в сустав искусственную капсулу. Но такая тяжелая процедура не понадобилась благодаря волшебным рукам исполнительницы.
- Я с помощью энергии провела раз пять около ее травмированного плеча. Рада, что смогла помочь близкому человеку, - сказала Лель, которая чуть ранее собирала пресс-конференцию и рассказывала, что свои супер-силы получила после контакта с инопланетянами.
PR-менеджер исполнительницы заявила корреспонденту «Вечерней Москвы», что певица действительно смогла помочь пострадавшей костюмерше. Инцидент произошел 13 августа.
В таком сложном деле где правда, а где ложь, никогда не разберешься без помощи эксперта. Поэтому «ВМ» связалась с известным экстрасенсом Аленой Полынь, которая высказалась относительно неоднозначных заявлений Лель.
— Определенными способностями обладает любой человек, – считает Алена. – Другой вопрос – развиваем мы их в себе или нет. Руками исцелять действительно можно, только вот если человек не подготовлен, это чревато последствиями как для него, так и для того, в отношении кого были произведены подобные действия. В случае Лель могу сказать, что энергия у нее неплотная – достаточно много сил она тратит не на те действия, которые связаны с исцелением. Конечно, исцеление могло произойти случайно – когда мы очень хорошо относимся к человеку, безусловно, своими словами, желанием мы можем ему помочь. А напомните, от чего Лель вылечила свою костюмершу?
Алена Полынь уточнила у корреспондента «ВМ», от чего исцелила певица свою костюмершу. Услышав ответ, она сказала следующее:
— Нет, в это не верю стопроцентно, сделать этого она не могла. Даже суперспециалист, который работает в такой технике очень давно, может сделать это только за несколько сеансов. То, что рассказала, так сказать, прорезюмировала Лель – чудо, приравниваемое к божественному вмешательству. Как если бы мы увидели, что кто-то идет по воде или летит. Конечно, это ложь. Тело человека имеет определенную структуру, и чтобы оно восстановилось, должно пройти некоторое время, даже если мы на него воздействовали.
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