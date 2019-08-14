Катя Лель исцелила близкого человека с помощью энергии рук

Российская певица Катя Лель помогла костюмеру избежать серьезной хирургической операции с помощью энергии рук.

Как рассказала сама артистка изданию «СтарХит», ее знакомая упала с велосипеда, вследствие чего повредила плечевой сустав. Врачи отправили ее на операцию, в процессе которой планировалось вкрутить пациентке три винта и «поставить» в сустав искусственную капсулу. Помимо этого медики собирались пришивать вторую мышцу бицепса и сшивать вращательную манжету.

Операцию отменили после того, как Лель решила помочь приятельнице своими руками в прямом смысле этого слова.

— Я руками, с помощью энергии, провела раз пять около ее травмированного плеча. Я рада, что смогла помочь близкому человеку, — объяснила знаменитость.

О том, что ее метод сработал, она узнала после телефонного звонка самой костюмерши. Она поблагодарила певицу и заявила, что ее операция отменена.

— Врач сказал, что нет необходимости. Обычно после таких операций годами восстанавливаются. Она мне звонит и говорит, что это чудо, — поделилась Лель.

Знаменитость заявила, что она не впервые прибегает к такому способу лечения и прекрасно знает о своих необычных способностях. Еще в 16 лет она практиковала лечение руками. Источником появления своего дара она считает инопланетян, которые, по ее словам, ставили над ней опыты.

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