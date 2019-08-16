Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах с помощью биометрии
Сбербанк позволит своим клиентам платить в магазинах, используя биометрию. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения в обновленных условиях проведения расчетов.
Экспериментальная технология оплаты осуществляется через сканирование на специальном сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы провести транзакцию, необходимо заранее дать согласие на обработку персональных данных в офисе банка. Далее, когда держатель вставит карту в ридер, система попросит ввести пароль и предоставить образец биометрии.
После того, как пароль введен дважды, произойдет сканирование отпечатка пальца руки либо лица. Наконец, операция по оплате подтверждается и завершается регистрация через ввод ПИН-кода.
В положениях, уточняющих работу данной технологии, указано, что в случае необходимости вернуть средства придется использовать банковскую карту. Биометрический метод здесь не предусмотрен.
Кстати, ранее система карт «Мир» анонсировала планы по запуску проекта по оплате покупок с помощью биометрии лица без использования наличных денег или пластиковых карт.
Отметим, что 1 июля гендиректор компании-производителя биометрических банкоматов VisionLabs Александр Ханин заявил о намерении разместить более десяти тысяч соответствующих устройств в банках на территории страны до конца 2019 года.
Читайте также: Почему биометрия надежна не более, чем обычный пароль