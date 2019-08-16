Задержан мужчина, из-за чьего сообщения о бомбе обследовали 256 детсадов
В пятницу, 16 августа, московские полицейские и сотрудники ФСБ РФ задержали подозреваемого в телефонном терроризме, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.
Уточняется, что в отдел полиции поступило сообщение от мужчины о минировании дошкольных учреждений. По всем указанным адресам были направлены оперативные службы. В процессе обследования 256 детских садов предметов, которые могут представлять опасность для жизни окружающих, обнаружено не было.
Согласно информации, сотрудники полиции в проезде Дежнева задержали неоднократно судимого приезжего 48 лет. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко рассказала, как ложные минирования влияют на экономику города.
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